(Di lunedì 21 agosto 2023) Si sono disputati, nell’arco della settimana appena conclusa, cinque tornei di qualificazione non tanto alle Olimpiadi, quanto aiche portano alla rassegna a cinque cerchi. Dei 24 posti che ne assegneranno 4 per Parigi 2024, 5 sono già stati occupati attraverso tali eventi. Il tutto tra conferme e sorprese, come andiamo a vedere. In particolare, nel torneo asiatico a prevalere è stato il Bahrein, imbattuto nel girone unico da sei squadre (dovevano essere otto, ma Corea del Sud e Cina Taipei, alias Taiwan, hanno rinunciato) e vittorioso davanti ad Arabia Saudita, India, Kazakistan, Indonesia e Siria (Paese ospitante). Vale la pena ricordare che, tra queste squadre, l’Indonesia ha partecipato a causa del fatto che non sarà di scena ai Mondiali: avrebbe dovuto chiudere nelle prime otto l’Asia Cup del 2022, cosa che non è accaduta. Per questo motivo l’attuale ...

... per conto della Federazione Italiana Pallacanestro, organizzera' la tappa master33, ... Non mancheranno date acon illustri esponenti del mondo delleditoria, della politica, del ...Non dimentichiamoci, infine, di Rimini, che ha costruito una squadra importante e può essere ladella stagione". In questo novero di aspiranti protagoniste, l'Unieuro non solo non vuole, ma ...' Pensavo fosse un tiratore: invece è un giocatore diin tutto e per tutto ', dice il n°1 di ... sono quelle di Mikal Bridges: 'Il ragazzo non è più una: fa sul serio' , ha detto la ...

Basket: sorpresa Bahamas nei pre-Preolimpici. Avanzano anche Croazia e Camerun OA Sport

Il roster dell’Italia è completo: coach Pozzecco da una settimana ha definito quelli che saranno i suoi 12 giocatori che affronteranno i mondiali di basket 2023 ... La loro energia potrebbe essere la ...Mondiali di basket, analisi delle Filippine, avversaria dell'Italia di Pozzecco che ha nelle sue stelle Clarkson e Kai Sotto ...