Basket | L' Italia piega la Nuova Zelanda | 7 su 7 nei test preMondiali

(Di lunedì 21 agosto 2023) Gli azzurri di Pozzecco vincono per 88 - 81, per Spagnolo 14 punti. ROMA - L'Italfirma la settima vittoria, su settegiocati. Gli azzurri chiudono, quindi, senza macchia il ...

Gli azzurri di Pozzecco vincono per 88 - 81, per Spagnolo 14 punti. ROMA - L'Italbasket firma la settima vittoria, su sette test preMondiali giocati. Gli azzurri chiudono, quindi, senza macchia il ...Poi, però, è l'a perdere un po' la bussola , con Pozzecco che rimedia un fallo tecnico consentendo agli oceanici di rimettersi in carreggiata, anche perché nel frattempo le percentuali dall'...Dici Team USA e pensi alla grande favorita per la rincorsa all'oro. Ma ilmondiale ormai ha saputo affrancarsi dal concetto che quando ci sono gli americani agli altri ... anche l'potrebbe ...

LIVE - Italia-Nuova Zelanda 49-54, basket amichevole 2023: risultato in DIRETTA SPORTFACE.IT

Sette su sette. L'Italia chiude senza sconfitte il percorso di preparazione alla Coppa del Mondo 2023 battendo anche la Nuova Zelanda (88-81) a Shenzhen, in Cina. Gli azzurri, che si trasferiranno ..."Abbiamo il diritto di sognare e vogliamo farlo", con queste parole Gianmarco Pozzecco ha concluso il suo intervento ieri dopo l'amichevole vinta contro il Brasile. Un sogno è proprio quello che vogli ...