Basket | L' Italia piega la Nuova Zelanda | 7 su 7 nei test preMondiali

Sette su sette. L'Italia chiude senza sconfitte il percorso di preparazione alla Coppa del Mondo 2023 battendo anche la Nuova Zelanda (88-81) a Shenzhen, in Cina. Gli azzurri, che si trasferiranno ...Sette su sette. L'Italia del basket chiude senza macchia il percorso di preparazione alla Fiba World Cup 2023 battendo anche la Nuova Zelanda (88-81) a Shenzhen. Gli Azzurri, che si trasferiranno ...