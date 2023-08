Basket | l’Italia fa 7 su 7 Battuta anche la Nuova Zelanda nell’ultima amichevole

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Arrivala settima vittoria per l’Ital, che si presenterà da imai Mondiali che prenderanno il via tra quattro giorni. La squadra di Gianmarco Pozzecco fa sette su sette, vincendoil secondo incontro della Solidarity Cup contro laper 88-81, dopo che ieri gli azzurri avevano sconfitto il Brasile. Una partita che ha visto Matteo Spagnolo come principale protagonista, visto che il neo acquisto dell’Alba Berlino è stato il miglior marcatore del match con 14 punti. Sono dodici i punti di Giampaolo Ricci e Stefano Tonut ed in doppia cifra ha chiusoAchille Polonara (10). Allanon sono bastati i 13 punti di Te Rangi e Le’afa.squadra ...