Basket | Italia ancora vincente nell’ultimo test prima dei Mondiali | Nuova Zelanda ko 88-81

(Di lunedì 21 agosto 2023) Sette partite, sette vittorie. Si chiude così il ruolino di marcia dell’Italnella serie di tornei ed esibizioni amichevoli in preparazione al Mondiale 2023, che venerdì vedrà gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco all’esordio contro l’Angola. A Shenzen, in Cina, l’ha superato non senza sofferenze lacon il punteggio finale di 88-81. Una prova non certo continua, ma sicuramente portata avanti con carattere nei momenti decisivi. Spazio per tutti, con il quintetto iniziale composto da Spissu, Tonut, Polonara, Fontecchio e Melli che ha lasciato mano a mano spazio a tutto il roster che volerà a Manila in queste ore. Alla fine il tabellino dice 15 punti per un Matteo Spagnolo assolutamente nel vivo della squadra, 12 per Giampaolo “Pippo” Ricci e 10 per Stefano Tonut, decisivo nel ...