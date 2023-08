Basket | come ci si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024? I pass in palio ai Mondiali 2023

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023)già nel 2019, iche stanno per arrivare tra Filippine, Giappone e Indonesia in questodetermineranno l’assegnazione di non meno di sette posti per ledel. Se per ilfemminile la questione è demandata direttamente ai Preolimpici, fatte salve le certezze di Francia Paese ospitante e Stati Uniti detentori del titolo mondiale, al maschile la questione va un po’ a complicarsi. Andiamo con ordine. Nella rassegna iridata sono disponibili per via diretta sette posti, dipendenti da una combinazione di continenti e piazzamenti. In particolare, andranno a(oltre alla Francia, che è Paese ospitante) le due migliori europee, le due migliori delle Americhe (intesel’una e l’altra), la migliore asiatica, la ...