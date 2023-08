Baseball | Serie A 2023 | Grosseto vola in semifinale! I toscani superano Macerata in gara-5

(Di lunedì 21 agosto 2023) Alla fine la spunta. La compagine toscana ha infatti vinto-5, partita valida per i quarti di Finale del Campionato didi, superando la più quotatacon il risultato di 0-5. Un match di grande carattere quello degli ospiti che, dopo due riprese bloccate, sono riusciti a passare in vantaggio al terzo inning grazie a un singolo di Pasquini Sweed che ha mandato a punto Diaz Diaz e Rodrgues Reyes, per poi allungare ancora di due unità nel quarto per merito di un doppio di Cinelli e un singolo di Rodrigues Reyes. Il colpo del KO arriva invece al sesto, quando arriva il quinto sigillo ad opera di Diaz Diaz su palla mancata, ultimo guizzo di un incontro gestito alla perfezione, con otto valide messe a referto contro le tre segnate dagli ...

: In semifinale, la Fortitudo affronterà Parma in una al meglio delle sette partite. Prime due sfide (giovedì e venerdì) allo stadio Falchi Bologna

L’essere arrivati rispettivamente primi e terzi nel Girone G della Poule Scudetto e poi aver vinto il proprio quarto di finale, fa si che la semifinale più complicata ed attesa di questa stagione, con ...Divisione della posta nell’ultima giornata di regular season del campionato di serie A1 per la Taurus Donati Gomme Old Parma che impatta a Sesto Fiorentino contro la Sestese, perdendo gara-1 8-5 e vin ...