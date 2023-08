Baronissi | bovini vaganti | nuovo appello del sindaco Valiante

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono riprese, al quartiere “Nuova Irno” nel comune di, le incursioni a sorpresa e notturne di– privi di microchip – in trasferta giù dal versante collinare. II problema, di non modesta entità, è stato gia’ rappresentato dal Comando di Polizia municipale alle autorita’ e ai servizi regionali e dell’Asl di Salerno – ha scritto ilGianfranco, annunciando interventi sulla questione -. Interverremo come accaduto, alcuni mesi orsono, ad Antessano”. La presenza delle mucche girovaghe provoca non pochi problemi alla sicurezza stradale. Più di una volta isono finiti anche sul raccordo autostradale tra Salerno e Mercato San Severino provocando gravi incidenti stradali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.