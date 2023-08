Bari | UFFICIALE | rottura del crociato per Menez

Commenta per primo Brutta tegola in casa: ' SSCcomunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez , per valutare l'entità dell'infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo di venerdì scorso, hanno confermato la ...... visto le parole fissate con un comunicatoda De Laurentiis e la firma già avvenuta di ...tra De Laurentiis e la Federazione c'è in ballo anche il delicato tema della multiproprietà del, ...I casi più eclatanti si verificarono ad Ancona,, Civitavecchia, Genova, Livorno, in alcuni ... In alcuni casi qualchesimpatizzò per i fascisti lasciando loro spazio, ma in molti altri ...

UFFICIALE: Napoli, preso Cheddira dal Bari e ceduto in prestito annuale al Frosinone TUTTO mercato WEB

Brutta notizia per la società pugliese, che sarà costretta a tornare sul mercato per trovare un nuovo attaccante.Attraverso un comunicato ufficiale, il Bari ha annunciato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro riportata da Jeremy Menez nella gara contro il Palermo di venerdì. Di seguito ...