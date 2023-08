Bari | rottura del crociato per Menez | «Tornerò più forte di prima»

(Di lunedì 21 agosto 2023)delper Jeremy: le parole del francese: «Fa parte della vita, volevo ringraziare i tifosi per l’accoglienza» Brutte notizie per il: l’avventura di Jeremyinizia con ladel legamentoanteriore del ginocchio destro. Di seguito le sue parole sui social. «Buongiorno a tutti, come avete visto tutti abbiamo saputo della brutta notizia di oggi. Però se mi hanno detto che c’è sempre di peggio nella vita, allora torneremo più forti di, ne sono sicuro. Fa parte della vita, volevo comunque ringraziare i tifosi per l’accoglienza. Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa, ci vediamo presto. Un abbraccio grande alla squadra, è una squadra di guerrieri che non molla mai»

