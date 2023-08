Bari | il dramma della Geo Barents con a bordo minori vittime di soprusi e violenze Tajani | «Stiamo lavorando a una distribuzione più equa»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 agosto 2023) 43su 55 persone migranti. È questo il carico umanitario che la Geoha raccolto in mezzo al mare e fatto sbarcare ieri adopo tre giorni di navigazione. La più giovane è una ragazza di 15 anni, fuggita per non subire mutilazioni sessuali e diventata poi vittima delleguardia di frontiera. Secondo quanto riferito dall’equipaggio di Medici Senza Frontiere (Msf), ha raccontato di aver attraversato da sola la Mauritania, l’Algeria e la Tunisia subendo stupri e patendo la fame. C’è poi un 16enne, scappato dalla guerra che attanaglia il Sudan per evitare di imbracciare le armi. Ha trascorso la prigionia nei campi libici a suon di: «È fuggito verso la Libia dove ha subito non soltantofisiche in un centro di detenzione ma, ...