Bari | crociato rotto per Menez | “Fa parte della vita | tornerò più forte di prima”

(Di lunedì 21 agosto 2023) La stagione di Jeremycon la maglia delinizia con la rottura del legamentoanteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico e intanto l’ex Roma e Milan dedica un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Buongiorno a tutti, come avete visto tutti abbiamo saputobrutta notizia di oggi. Però se mi hanno detto che c’è sempre di peggio nella, allora torneremo più forti di, ne sono sicuro. Fa, volevo comunque ringraziare i tifosi per l’accoglienza. Dal primo giorno mi sono sentito subito a casa, ci vediamo presto. Un abbraccio grande alla squadra, è una squadra di guerrieri che non molla mai”. SportFace.

Menez: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro SSC Bari

Inizia nel peggiore dei modi la stagione di Jeremy Menez con la maglia del Bari. Nel match pareggiato 0-0 in 9 contro 11 col Palermo, il francese ha infatti ...Tegola per i biancorossi che perdono il francese dopo lo spezzone di gara contro il Palermo: colpito duro al ginocchio, dovrà operarsi e starà fuori a lungo. Si complica il lavoro di Polito che adesso ...