Barcellona | Ter Stegen vicino al rinnovo | alleggerirà il monte ingaggi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilcontinua a lavorare sulcontrattuale di Marc-André Ter. Come riportato da AS, il suo accordo con i blaugrana scade nel 2025 e rappresenta un grosso fardello per il club, insieme a Frenkie De Jong, Gerard Piqué e altri. Il portiere è uno dei calciatori che nel 2020 avevano accettato di prorogare i loro contratti dilazionando i pagamenti, in modo da aiutare il club nel far fronte alla crisi economica legata al Covid. Negli ultimi mesi però, la società spagnola ha avviato dei lavori di ristrutturazione su questi contratti, che alla fine avrebbero appesantito il club di oltre 300 milioni di euro. Al momento però sembra che le parti siano molto vicine alla chiusura dell’accordo, che potrebbe arrivare entro fine mese. SportFace.