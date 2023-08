Barcellona | Sané nel mirino per il post-Dembelé

... Designing, and Educating Urban Futures) Con Mariana Mazzucato , Ricky Burdett, Lesley Lokko Partecipano Claudia López (Sindaco di Bogotà, Colombia) , Ada Colau (ex Sindaco di, Spagna) , ...Considerata la cessione di Robert Lewandowski in direzione, il grosso enigma dell'estate ... Un movimento sbagliato in campo, il rimprovero da parte di, il pugno sferrato al volto del ...1 Ilha messo nel mirino Leroy. Il giocatore del Bayern Monaco è stato individuato come il sostituto di Ousmane Dembélé, trasferitosi al Paris Saint - Germain: secondo quanto riportato ...

Temperature record a Barcellona: frutta surgelata e spruzzi d'acqua per gli animali dello zoo TGLA7