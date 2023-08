“Barbie” | un fenomeno cinematografico che è stato una gradita sorpresa

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 21 agosto 2023) ROMA – “”, il film campione di incassi diretto da Greta Gerwig, èsenza dubbio la grandedi questa stagione cinematografica estiva in Italia, trasformandosi in un vero e propriodi costume anche per il pubblico che è accorso in sala. Un elemento che non poteva passare inosservato nell’epoca post Covid in cui il cinema “in presenza” sembra faticare a riprendersi. La bambola più famosa al mondo prende vita grazie al volto di Margot Robbie: costretta ad abbandonareland e la sua perfezione,si avventura per il mondo reale dove affronta numerose avventure e aiuta le persone che incontra, fino a quando si ritrova di nuovo sulla strada di casa. Assolutamente da non perdere. L'articolo L'Opinionista.