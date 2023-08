Barbie | il video di I' m Just Ken mostra il dietro le quinte dell' epica sequenza musicale

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel filmil protagonista Ryan Gosling interpreta la canzone I'mKen e ilcondiviso onlineillea scena. Atlantic Records ha condiviso ilufficialea canzone I'mKen, interpretata dall'attore Ryan Gosling nel film. Ilregala così alcune scene delledel lungometraggio co-prodotto da Mattel e Warner Bros, oltre are il lavoro compiuto in sala di incisione. L'ironico brano diventato già un cult Greta Gerwig è ritratta neldi I'mKen mentre dà le indicazioni al suo cast e fatica a trattenere le risate di ...

Atlantic Records ha condiviso ilufficiale della canzone I'm Just Ken , interpretata dall'attore Ryan Gosling nel film. Ilregala così alcune scene del dietro le quinte del lungometraggio co - prodotto da Mattel e Warner Bros, oltre a mostrare il lavoro compiuto in sala di incisione. L'ironico brano ...Greta Gerwig , divenuta conla prima regista a superare il miliardo d'incasso con una ... Ilmostra le prove delle scenografie e i numerosi ciak sul set, oltre che le fasi successive di ...: 876.375 euro/116.191 spettatori; 322 schermi/2.722 euro media per cinema; totale 29.046.367 ... Monthly $ 2.99 / month 1000+ embedded vimeo player sites supported Supportdownloading in ...

Allegri e Barbie Girl, il surreale video che spopola La Gazzetta dello Sport

Il successo di Barbie al box office non accenna a fermarsi: il film in Italia si avvicina ai 30 milioni di euro dal giorno dell’uscita mentre a livello globale ha già incassato quasi 1 miliardo e 300 ...Nel film Barbie il protagonista Ryan Gosling interpreta la canzone I'm Just Ken e il video condiviso online mostra il dietro le quinte della scena.