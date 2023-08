Barbie | il Biopic che non ti aspetti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ma se il Barbenheimer non fosse solamente una "battaglia" tra due film campioni d'incassi, ma tra due film biografici? Forse non tutti conoscono le vicissitudini della bambola più famosa di sempre, delle battaglie che ha dovuto combattere durante i vari decenni e di come la pellicola di Greta Gerwig ripercorra in moltissimi suoi punti le tappe salienti della sua vita. Il Barbenheimer potrebbe rappresentare la "battaglia" tra due film biografici senza saperlo, proprio per completezza di informazioni (considerando le grandi urla che ci sono state per questa pellicola) prima di tutto c'è bisogno di ripercorrere i momenti salienti della giovane vita (presenti anche sul film) della bambola più famosa di sempre. Alta, bella, bionda, curvilinea, capace di ogni impresa. …