Barbie annuncia con un teaser un’esclusiva su “I’m Just Ken”!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 agosto 2023)è inarrestabile: il film ha guadagnato 1 miliardo di dollari al botteghino dopo soli 17 giorni di permanenza nelle sale, e continua a macinare successi anche nel quinto weekend. Per questo Mattel ha in serbo un’altra sorpresa per noi, forse quella che in realtà attendevamo tutti: “I’mnovità su “I’mKen”! Il film, diretto da Greta Gerwig, ha tante cose che ci hanno fatto impazzire, tra cui l’impressionante colonna sonora, con brani di artisti come Billie Eilish, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, FIFTY FIFTY, Gayle, HAIM, Ice Spice, Kali, KAROL G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, PinkPantheress, Tame Impala e The Kid LAROI. Tuttavia, il grande successo del film è “I’mKen”, il numero musicale interpretato da Ryan ...