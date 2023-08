Barbara D’Urso Torna In Tv | Ecco Dove la Vedremo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 21 agosto 2023)dopo la cacciata da Mediaset, non resterà a lungo disoccupata. Secondo i bene informati, la conduttrice campana é molto richiesta da altre emittenti Tv. Quindi, é molto probabile che la rivedremo presto in Tv. Ma? Ci sono diverse ipotesi che vanno dalle emittenti private sino alla Tv di Stato.tutti gli aggiornamenti!la rivedremo in Tv? Le ipotesi Da quando Mediaset ha deciso di togliere Pomeriggio 5 a, non si fa altro che parlare del futuro lavorativo della conduttrice campana. La nostra Barbarella ha un contratto in esclusiva con Mediaset sino a fine 2023. Sino ad allora, non potrà andare su altre emittenti, nemmeno per delle ospitate. Ovviamente, a meno che non ci sia il ...