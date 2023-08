Banche | Bergamini Fi | ' giusto contributo ma intervento sia proporzionato e una tantum'

Così la deputata di Forza Italia Deborah, ospite a Filo Diretto su Rainews24.... la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Deborae Laura Castelli, viceministro ... ampliandolo ad altri soggetti oltre alle, con la sola esclusione delle persone fisiche. Il ...... la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Deborae Laura Castelli, viceministro ... ampliandolo ad altri soggetti oltre alle, con la sola esclusione delle persone fisiche. Il ...

Ultimo'ora: Banche: Bergamini (Fi), 'giusto contributo ma intervento ... La Svolta

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Quello degli extra profitti è un tema delicato, che deve essere affrontato da tutte le forze in Parlamento. Come Forza Italia riteniamo che dei miglioramenti si potranno f ...Tutte misure per intercettare la ripresa”. E’ quanto dichiara ai microfoni del Tg1 e del Tg2 la deputata e vicepresidente del gruppo di Forza Italia, Deborah Bergamini.