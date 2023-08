Bagno di folla in Danimarca per Zelensky | la Russia perderà questa guerra

"I russi perderanno questa guerra"!Non ha usato mezzi termini il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a Copenaghen in Danimarca davanti a un autenticodiche lo acclamava."La cosa più importante è quello di cui avete dato prova (aiutandoci): che la vita conta. L'Ucraina conta. L'Europa conta", ha spiegato Zelensky più volte interrotto da ...Milano, 21 ago. Ciao Copenhagen! con queste parole e' iniziato ildiper Volodymyr Zelensky che ha parlato al popolo danese, in una diretta trasmessa dalla Tv danese. Oggi siamo sicuri che la Russia perdera' questa guerra: ma non e' la questione ...Marsala,diper La Rosa e Litterio: piazza stracolma e divertita a Pastorella Music Fest Lo spettacolo di cabaret è stato preceduto da una breve esibizione dei direttori artistici Trikke e Due. ...

Bagno di folla in Danimarca per Zelensky: la Russia perderà questa ... Il Sole 24 ORE

Non ha usato mezzi termini il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a Copenaghen in Danimarca davanti a un autentico bagno di folla che lo acclamava.