Aveva ritrovato la mamma a Le Iene | Sandy Di Varano muore in un incidente stradale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nel 2018la madre naturale grazie al programma tv Le, e domenica 20 agosto verso le 20.30Diha trovato la morte in unsulla Statale 16 a Giulianova, in Abruzzo. Come riporta Il Messaggero, per cause in fase di accertamento, una Mini condotta da un 40enne e la Yamaha con in sella Di(36 anni) si sono scontrate. La situazione è apparsa da subito molto grave, con Diche ha riportato traumi alla schiena, al torace e alla testa. Lascia la moglie Monia e la figlia. Il sindaco di Isola, Andrea Ianni, lo ricorda così: “era stato adottato da piccolino da una famiglia di Isola, poipartecipato, nel 2018, alla trasmissione televisiva Le...