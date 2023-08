Avellino | ufficiale l’ingaggio di Sannipoli | i dettagli del contratto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDanielè un nuovo giocatore dell’US1912. Il centrocampista romano nel pomeriggio ha raggiunto i compagni a Venticano per il primo allenamento.arriva alla corte di Massimo Rastelli a titolo definitivo siglando untriennale. LA NOTA. “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Latina Calcio 1932, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel. Nato a Roma il 19 gennaio 2000 il centrocampista laziale ha firmato con il club untriennale – si legge nel comunicato – Cresciuto nelle giovanili del Trastevere, in carriera ha indossato le maglie del club capitolino e del Latina. Con il Trastevere, club in cui ha mosso i primi passi, ha ...

... Trentino e Valle d'Aosta l'11 settembre 2023, dando il viaalle lezioni. Per i giovani ... - 18 scuole per la provincia di(dalle attuali 69 autonomie scolastiche a 51), - 16 a ...... classe 2000, legato ora con un triennale all'. La società biancoverde ha ufficializzato anche la risoluzione con Gianmaria Zanandrea . È, quindi, l'ulteriore ingresso con due ...Date e orari delle prime cinque di andata sono pubblicate sul sitodella Lega Pro. Lega ...ENTELLA - ANCONA Sabato Ore 20.45 GIRONE C AUDACE CERIGNOLA - MESSINA Sabato Ore 20.45- ...

UFFICIALE - Avellino, preso Sannipoli dal Latina: contratto triennale Tutto C

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Latina Calcio 1932, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Sannipoli. Nato a Roma il 19 gennaio 2000 ...Daniel Sannipoli saluta ufficialmente il Latina. Il classe 2000 arrivato lo scorso anno del Trastevere, dopo un'ottima stagione con i nerazzurri con cui ha collezionato 4 gol e 3 assist in ...