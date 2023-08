Avellino tra campo e mercato | un rinforzo in arrivo a centrocampo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo due giorni di riposo, l’riaccende i motori. La squadra timonata da Massimo Rastelli si ritroverà oggi pomeriggio (ore 17.30) al “Vincenzo Russo” di Venticano per la ripresa degli allenamenti. Sarà l’occasione per rivedere cosa ha funzionato e cosa no nel test amichevole vinto per 3-2 contro la Folgore Caratese, giovedì sera. Il tecnico di Pompei avrà modo di inserire al meglio anche l’ultimo arrivato Michele Rigone che non ha preso parte al test di giovedì sera, al contrario di Salvatore Pezzella che ha giocato uno slo di partita. Restano ancora ai box Antonio Pizzella, Marcello Trotta, Raffaele Russo e Davide Mazzocco. Nella giornata di oggi, come annunciato dalla società irpina continuerà la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024. Il dato alla chiusura ha fatto registrare la sottoscrizione di ...