Avellino capitale della musica popolare | Festa | “Magia in via Matteotti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“ieri sera è diventata l’epicentrodanza edel Mediterraneo.”. Così il sindaco Gianlucacon un post pubblicato sulla pagina Facebook, traccia un bilancioprima serata delle “delle Sei Notti di Venere” . “Con Ambrogio Sparagna e la sua orchestra, Toni Esposito, Peppe Servillo, Ziad Trabelsi e i Solisti di Montemarano, la prima tappa delle Sei Notti di Venere ha fatto vibrare i cuori dei tanti appassionati che si sono ritrovati sotto il palco di una via, gremita di gente come non si vedeva da tempo, per ascoltare le sonorità coinvolgenti e ballare sui ritmi travolgenti provenienti dai Sud del Mondo. E stasera si va nel cuore del Centro storico con un doppio ...