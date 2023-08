Auto travolge sette pedoni a New York | ferita gravemente una turista italiana di 34 anni

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ci sono anche due turisti italiani tra lepersone investite e ferite a Manhattan da una donna, che non si è fermata dopo aver passato con il rosso, a Manhattan, tra la 36 west e la 6 Avenue . E laè quella ricoverata in condizioni più gravi. L’episodio è avvenuto ieri intorno a mezzanotte. Lepersone stavano attraversando le strisce quando una Honda Accord nera, con...

impazzita investe i passanti a New York, anche due piacentini tra i sette feriti

le ha travolte. L'automobilista, 29 anni, fuggita verso il Queens lungo la Long Island Expressway, è stata arrestata. Prima di essere fermata dalla polizia, aveva fatto un altro incidente, stavolta ...