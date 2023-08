Atp Winston-Salem 2023 | ancora sconfitto Cecchinato | Purcell passa in due set

(Di lunedì 21 agosto 2023) Altra sconfitta per Marco, subito eliminato al primo turno dell’ATP dida Maxin due set. L’azzurro resta in partita per un solo set contro l’australiano, gran protagonista la scorsa settimana a Cincinnati con i quarti di finale. Nel primo parziale il “Ceck” viene breakkato nel game d’apertura, ma tiene la scia fino al decimo gioco, quando l’avversario chiude 6-4 con il servizio a disposizione. Poca storia nella seconda frazione, conche vola subito via sul 4-0 e poi chiude per 6-1 senza troppi patemi. Si tratta dell’undicesima sconfitta nelle ultime dodici partite giocate dal tennista siculo. SportFace.

