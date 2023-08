Atp di Cincinnati | Djokovic implacabile | batte Alcaraz e vince il Torneo

(Di lunedì 21 agosto 2023)– Una partita combattuta nella notte italiana e poi il trionfo a. Le due generazioni si incontrano sui campi del Masters 1000 degli Stati Uniti, in Ohio, eDojokovic., giovane e già numero uno al mondo, cede al dio del tennis. Nole loper 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4). 23 volte campione del Grande Slam vendica la sconfitta nella finale di Wimbledon con lo spagnolo.in corso di partita sembra aver patito un problema fisico, visitato dal medico di campo, è poi rientrato in gara e si è aggiudicato il. E fa tris personale.è secondo in classifica Atp, sale a 9.795 punti e tallona Carlos. (Foto@CincyTennis-Instagram-video/djokernole-Instagram) Il Faro online, il tuo ...

Poche variazioni per gli italiani dopo: stabili Sinner e Musetti, guadagna ...La vittoria nell'Masters 1000 diavvicina Novak Djokovic al numero 1 nel rankingdi oggi. Il serbo, secondo in classifica, sale a 9.795 punti e tallona Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, battuto nella ...... settimo torneoMasters 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 6.600.000 dollari, disputato sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di, in Ohio (combined ...

Djokovic-Alcaraz, la finale epica di Cincinnati in onda per 24 ore su Sky, Novak Djokovic si conferma il re indiscusso del torneo di Cincinnati. Il campione serbo ha conquistato oggi il suo terzo tito ...È incredibile per un ragazzo che ha solo 20 anni", ha dichiarato Djokovic in conferenza stampa dopo il trionfo all'Atp di Cincinnati. "Quando mi confronto con lui, mi fa tornare indietro nel tempo ...