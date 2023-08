ATP Cincinnati | Djokovic ad Alcaraz | “Non ti arrendi mai…Potresti non giocare sempre così?” – VIDEO

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una partita bellissima. Nella Finale del Masters1000 diNovake Carloshanno dato vita a un match stupendo sul piano della qualità e dell’intensità. Quasi quattro ore di gioco, in una partita al meglio dei tre set, sono un record e a prevalere è stato il serbo con il punteggio di 5-7 7-6 (6) 7-6 (4). Incontro disputato in condizioni ambientali complicate, non è un caso cheabbia sofferto anche di un colpo di calore. Nole, però, ha avuto il merito di rimanere aggrappato alla partita e di mettere in campo la sua solidità straordinaria per piegare la resistenza strenua del suo più giovane avversario, che lo aveva sconfitto nella Finale di Wimbledon di più di un mese fa. Al termine del confronto, un divertente siparietto c’è stato tra i due.al microfono ha ...