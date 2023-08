Atp Cincinnati 2023 | Djokovic vince torneo | Alcaraz battuto in finale

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Novakbatte Carlosnelladell’Atp Masters 1000 diil. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking, batte il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, per 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4) dopo 3h48’ di battaglia e dopo aver annullato un match point nel tie-break del secondo set. Il match, giocato in condizioni estreme per il caldo, regala emozioni e spettacolo. Il terzo set in particolare si rivela infinito:, dopo essersi salvato nel secondo parziale, vola 5-3 nella frazione decisiva e sta per chiudere i conti., spalle al muro, salva 2 match point e recupera fino a guadagnarsi il tie-break. L’equilibrio alla fine salta, trionfa il serbo.conquista il 95esimo ...

E' stata anche la finale più lunga giocata al meglio dei tre set nel circuitodal 19990. Djokovic, che ha servito per il match sul 5 - 4 nel terzo set ma ha subito il break, ha completato il ...Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz nella finale dell'Masters 1000 die vince il torneo. Il serbo 36enne, numero 2 del ranking, batte il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, per 5 - 7, 7 - 6 (9 - 7), 7 - 6 (7 - 4) dopo 3h48' di battaglia ...Novak Djokovic ha vinto l'Masters battendo Carlos Alcaraz per 5 - 7, 7 - 6 (9/7), 7 - 6 (7 - 4).

Atp Cincinnati, Djokovic batte Alcaraz in finale: ririvi la diretta Corriere dello Sport

Ha rimontato, salvato un match point e conquistato il suo 39mo Masters 1000 in carriera. Novak Djokovic ha riscattato la sconfitta subita a ...22.40 – Sono 2-1 i precedenti in favore dello spagnolo, che nella sua giovane carriera non ha mai perso una finale importante tra Masters1000 e Slam (6-0 il bilancio finora). Il serbo detiene invece ...