Atletica | Zaynab Dosso non ritocca il record italiano | eliminata sui 100 ai Mondiali Sarà una finale stellare

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023)non è riuscita nell’impresa di migliorare ildei 100 metri, eguagliato nella giornata di ieri a 22 anni di distanza dallo squillo dell’iconica Manuela Levorato. L’azzurra aveva corso in 11.14 nella batteria dei2023 dileggera e oggi si era presentata in semicon l’intento dire il primato nazionale, ma l’emiliana non è stata impeccabile e ha tagliato il traguardo al settimo posto con il tempo di 11.19 (0,4 m/s di vento contrario). La 23enne non è riuscita a partire brillantemente come è solita fare, lo scatto iniziale non è stato dei migliori, tra l’altro accanto alla fuoriclasse giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, e da lì la gara è stata tutta in salita....