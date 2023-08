Atletica | Sibilio rilancia | “La finale l’ho buttata via in curva Devo fare tre passi avanti per raggiungere i migliori”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Alessandrotira giù oltre 1? rispetto alle batterie di ieri e sfiora la qualificazione per lanei 400 ostacoli ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il napoletano, al rientro dopo il risentimento muscolare rimediato in Diamond League a Montecarlo un mese fa, è arrivato quinto nella sua semiin 48?43 mancando il ripescaggio per soli 4 centesimi. “È mancato veramente pochissimo. Me l’ero detto all’inizio della semiche la qualificazione era fattibile, era in mano mia. Sapevo che sarebbe stata una questione di centesimi e sono sicuro di aver buttato la gara in. Il rammarico è tantissimo, 4 centesimi sono nulla, però lo sport è anche questo. Mettiamo in saccoccia e torniamo a casa“, dichiara l’azzurro ai ...