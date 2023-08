Atletica | Sha’Carri Richardson è la donna più veloce del mondo | crono spaziale | quinta della storia Giamaicane battute

La statunitense vince con l'ottimo tempo di 10''65Richardson vince la medaglia d'oro nei 100 metri ai Mondiali dileggera di Budapest 2023. La statunitense si impone in 10"65 davanti alle giamaicane Shericka Jackson (10"72) e ...La statunitenseRichardson riporta i 100 metri negli States. Sembrava fuori dai giochi ma ha avuto un finale travolgente e ha chiuso con un fantastico 10"65, record dei campionati. Argento per la giamaicana ...... protagonista questa mattina ai Mondiali dileggera in ...il quarto posto in batteria alle spalle della statunitense'...il quarto posto in batteria alle spalle della statunitense...