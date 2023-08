Atletica | ricorso rigettato | Sibilio non sarà ripescato per la finale ai Mondiali Perché Warholm era a rischio squalifica

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGGIORNAMENTO ORE 22.55. Ilpresentato dall’Italia è stato. Non è stato accolto il reclamo presentato legittimamente dalla FIDAL per per un presunto passaggio irregolare dell’ostacolo da parte di Karsten. Alessandroresta fuori dalla. —– Un possibile clamoroso colpo di scena rischia di escludere dallamaschile dei 400 ostacoli il fenomeno norvegese Karsten, favorito della vigilia per la medaglia d’oro ai Campionati2023 dileggera in quel di Budapest. Uno scenario che potrebbe ripescare tra gli otto finalisti l’azzurro Alessandro, escluso inizialmente per soli 4 centesimi dall’atto conclusivo della rassegna iridata. Il Campione Olimpico ...