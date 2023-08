Atletica | Mondiali | oro nel triplo al Burkina Faso con Zango | ottavo l' azzurro Ihemeje

Elisa Molinarolo vola in finale nel salto con l'asta ai campionati del mondo dileggera a Budapest. L'azzurra salta 4,60 metri, suo primato personale. Eliminata invece l'altra azzurra Roberta Bruni.Hassane Fofana e Lorenzo Simonelli fuori in semifinale nei 110 ostacoli ai campionati del mondo dileggera di Budapest. Fofana termina la sua semifinale in settima posizione in 13"50 mentre Simonelli chiude ottavo la sua in 13"69.Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli aidileggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54"30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge il risultato Rebecca Sartori ...

Budapest, 21 ago. - (Adnkronos) - Zaynab Dosso non ce la fa a conquistare la finale femminile dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. L'azzurra conclude al settimo posto nella sua s ...Budapest, 21 ago. – (Adnkronos) – Hugues Fabrice Zango vince la medaglia d’oro nel salto triplo ai mondiali di atletica leggera di Budapesto. Il saltatore del Burkina Faso si impone con 17,64 ...