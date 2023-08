Atletica | Mondiali | Folorunso e Sartori in semifinale nei 400 ostacoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Budapest, 21 ago. - (Adnkronos) - Due azzurre innei 400ai campionati del mondo dileggera di Budapest. Ad Ayomide, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54"30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge anche Rebecca(5/a nella sua batteria in 54"82), che viene ripescata tra i migliori tempi esclusi. Eliminata invece Eleonora Marchiando.

'Quanto sono scarso' Giamarco Tamberi conquista la finale del salto in alto con il brivido #EurosportATLETICA - #Budapest2023 - #WorldAthleticsChamps - #- #Tamberi pic.twitter.com/Wf27ztKUBQ - Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 20, 2023Quattro finali in programma oggi a Budapest. Si inizia alle 18.40 con le qualificazioni del salto con l'asta femminile, riflettori sull'azzurra Roberta Bruni, seguono le batterie dei 400 ostacoli ...Quattro le finali in programma e dieci gli azzurri in gara. Emmanuel Ihemeje a caccia dell'impresa nel triplo, Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli proveranno a conquistare la finale dei 110 ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Iapichino a 6 cm dal bronzo. Jacobs fuori dalla finale, Lyles re dei 100 OA Sport

Budapest, 21 ago. – (Adnkronos) – Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo di atletica leggera di Budapest. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...