Atletica | Mondiali | Dosso eliminata in semifinale nei 100 metri

Folorunso e Sartori avanti nei 400 femminili, Molinarolo in finale nell'asta donne Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli aidileggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54"30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge il risultato Rebecca ...Elisa Molinarolo vola in finale nel salto con l'asta ai campionati del mondo dileggera a Budapest. L'azzurra salta 4,60 metri, suo primato personale. Eliminata invece l'altra azzurra Roberta Bruni.Alessandro Sibilio esce di scena in semifinale nei 400 ostacoli ai campionati del mondo dileggera di Budapest. L'azzurro chiude al 5° posto la sua semifinale in 48 43. L'azzurro sfiora la qualificazione per il ripescaggio, ma viene eliminato e dice addio ai sogni della finale. ...

Gianmarco Tamberi in finale nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest Olympics

(Adnkronos) – Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 5430 a soli 8 centesimi ...Budapest, 21 ago. – (Adnkronos) – Zaynab Dosso non ce la fa a conquistare la finale femminile dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera di Budapest. L’azzurra conclude al settimo posto nella sua ...