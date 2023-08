Atletica | Mondiali Budapest 2023 | ottavo Ihemeje nel triplo Splendida Molinarolo | è in finale nell’asta

(Di lunedì 21 agosto 2023) Nell’unicacon un azzurro al via in questa terza giornata di, aEmmauelnel salto. Il nativo di Carrara non riesce a trovare bene la pedana in quest’atto conclusivo e per il rotto della cuffia è riuscito ad entrare negli otto dopo i primi tre salti con un 16.84 ottenuto al secondo tentativo, guadagnandosì così la possibilità di continuare la sua gara. Non arriva, però, la sterzata decisiva nella seconda parte di gara:si migliora fino ad arrivare a 6.91 ma resta in ottava piazza. Oro che va a Hugues Fabrice Zango con 17.64 davanti ai due cubani Martinez e Napoles, ben distanti rispettivamente a 17.41 e 17.40. TUTTI I RISULTATI DI OGGI La grande prestazione di serata è di Elisa, che ...

Due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli aidileggera di Budapest 2023. Ad Ayomide Folorunso, che chiude al 3° posto nella sua batteria in 54 30 a soli 8 centesimi dal record italiano, si aggiunge il risultato Rebecca Sartori ...Jason Joseph si magistralmente qualificato per la finale dei 110m ostacoli aidi Budapest. Il 24enne basilese, che sar dunque di nuovo impegnato questa sera alle 21h40, ha staccato l'ultimo biglietto valido per l'ultimo atto grazie al tempo di 13'25, sinonimo di ...

Grant Holloway rispetta il pronostico della vigilia e vince la medaglia d'oro nei 110 ostacoli ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Si tratta del terzo ...Lo statunitense Grant Holloway è campione del mondo dei 110 ostacoli per la terza volta consecutiva. In finale vola in 1296 (vento 0.0), demolendo gli avversari. Il “vecchio” giamaicano Hansle ...