Atletica | Emmanuel Ihemeje | “Amaro in bocca per la finale | queste misure non mi rispecchiano”

(Di lunedì 21 agosto 2023)centra l’obiettivo minimo della vigilia (top8, per accedere alle ultime tre serie) ma non riesce ad avvicinare realmente la zona podio nelladel salto triplo ai Campionati Mondiali 2023 dileggera a Budapest. Il 24enne nativo di Carrara purtroppo si è fermato a 16.91 metri, mentre per andare a medaglia avrebbe dovuto migliorare di oltre 10 centimetri il suo personale. “Ho dell’inper questa. Di sicuronon mi, però è sempre esperienza che sto facendo. Sapevo già che lasarebbe stata decisa dalla tecnica, quindi avere una buona tecnica in almeno un salto avrebbe fatto la differenza. C’è ancora tanto da lavorare, però ...

Ihemeje chiude ottavo nel salto triplo. Elisa Molinarolo storica in finale nel salto con l'asta, prima azzurra a riuscirci ai Mondiali. Folorunso e Sartori in semifinale nei 400 hs donne. ......dileggera di Budapesto. Il saltatore del Burkina Faso si impone con 17,64 precedendo i due cubani Lazaro Martinez (17,41) e Cristian Napoles (17,40). Ottavo posto per l'azzurro...Semifinale per Lambrughi e Sibilio , impegnati nei 400 ostacoli maschili, poi la prima finale conIhemeje nel triplo uomini. Seguono i 110 ostacoli: Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli ...

Atletica, Emmanuel Ihemeje non firma il salto della vita. Zango vince i Mondiali, Cuba culla del triplo, Hibbert infortunato OA Sport

La 26enne di origine nigeriana accede in semifinale nei 400 hs con il tempo di 54"30, la 29enne di Soave entra in finale con il personal best di 4.65m ...PAGELLE MONDIALI ATLETICA 2023 OGGI Elisa Molinarolo, 8: si migliora di ben 9 cm e agguanta una inattesa finale nel salto con l'asta con la misura di 4,65. Superare i propri limiti nell'evento più imp ...