Atletica | Elisa Molinarolo | “Questi 9 centimetri sono il frutto del duro lavoro”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023)ritocca per due volte il proprio personale e centra la finale del salto con l’asta femminile ai Mondiali 2023 dileggera: l’azzurra, che si presentava con 4.56, valica dapprima 4.60 al primo tentativo e poi 4.65 alla terza prova per ottenere in questo modo la qualificazione automatica. L’italiana, ottenuto il pass per l’ultimo atto, esprime tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport. L’azzurra spiega tutto quello che c’è dietro al risultato di questa sera: “Abbiamo lavorato benissimo per preparare questo evento e quindiildel, a casa della mia famiglia per sopportarmi, perché supportarmi è banale, ma sopportarmi è diverso, del mio allenatore Marco ...