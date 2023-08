Atletica | Elisa Molinarolo demolisce il personale e vola in finale nell’asta con 4 65 ai Mondiali! Out Bruni

(Di lunedì 21 agosto 2023) Italia a due volti nelle qualificazioni femminili del salto con l’asta ai Campionati Mondiali 2023 dileggera, in corso di svolgimento a Budapest. L’azzurra sulla carta meno quotata,, si è davvero superata migliorando per ben due volte il recorde ottenendo la qualificazione per lacon uno splendido 4.65, mentre la primatista nazionale Robertaè stata eliminata. La 29enne veneta vantava un 4.56 come PB (stampato lo scorso 28 maggio a Caorle), ma oggi ha trovato la gara della vita saltando al primo tentativo 4.20, 4.35, 4.50, 4.60 ed infine 4.65 dopo due errori. Una misura sufficiente per ottenere la cosiddetta Q grande e approdare all’atto conclusivo della rassegna iridata, in programma nella sessione serale di mercoledì 23 agosto. Sono ...

