Atletica | Dosso impietosa | “Avevo pensato di fare tante cose | non me n’è riuscita nessuna”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Zaynabha corso in 11.19 nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2023 dileggera. L’azzurra eranell’impresa di eguagliare il record italiano nella batteria di ieri, volando in 11.14 e pareggiando lo storico primato che Manuela Levorato detiene da 22 anni. L’emiliana ha sofferto sul rettilineo di Budapest: non èa partire brillantemente come è solita, lo scatto iniziale non è stato dei migliori, tra l’altro accanto alla fuoriclasse giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, e da lì la gara è stata tutta in salita. La 23enne ha chiuso al settimo posto, a un centesimo dalla tedesca Gina Lueckenkemper e dalla trinidegna Michelle-Lee Ahye, nella semifinale dove ha primeggiato proprio Shelly-Ann Fraser-Pryce in 10.89 davanti alla statunitense Tamari Davis (10.98) e alla ...