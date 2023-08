Atletica Dolce Nord Est e la Slovenia vincono la Staffetta Tre Rifugi

Leggi su udine20

(Di lunedì 21 agosto 2023) L’EST E LALA 60^ TREBen 126 le squadre al via della storicadi corsa in montagna. COLLINA DI FORNI AVOLTRI – Sono l’Est e lai vincitori della 60^ edizione dellaTreche si è corsa oggi a Collina di Forni Avoltri. Ben 126 le squadre al via che hanno dato vita a un’avvincente lotta per il podio sia al maschile che al femminile. LA GARA MASCHILE – Tra gli uomini dopo 5 anni è tornata al successo la squadra allestita dal presidente Stefano Chiabai, che ha schierato due nazionali di corsa in montagna come Isacco Costa e Lorenzo Cagnati nelle prime due frazioni e ...