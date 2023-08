Atalanta | De Ketelaere subito decisivo | le reazioni esilaranti sui social | FOTO

(Di lunedì 21 agosto 2023) E’ già il momento dei bilanci dopo la prima giornata del campionato di Serie A. In particolar modo si sono registrate le vittorie di Inter, Napoli, Juventus e, tutte squadre in lotta per la vittoria dello scudetto. Colpo grosso della squadra di Gasperini sul difficile campo del Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. L’è stata una grande protagonista sul fronte calciomercato, in entrata e in uscita. In attesa di definire le ultime operazioni, la piazza inizia ad esaltare Charles De. Arrivato dal Milan dopo una stagione molto deludente, il belga si èpresentato con il botto. L’ingresso del 22enne all’inizio del secondo tempo ha cambiato volto alla squadra, in termini di imprevidibilità e occasioni da gol. E’ stato proprio l’ex Milan a sbloccare l’incontro con un colpo ...

Non solo i tre punti alla prima giornata contro il Sassuolo . In casasi è festeggiato anche il grande traguardo ottenuto dal centrocampista Marten De Roon , ...anche per Charles (De...All.: Dionisi(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (27 st Zortea), De Roon, Koopmeiners (42 st Adopo); Pasalic (1 st Ederson); Zapata (1 st De), ...Commenta per primo Charles Detrova subito il gol al debutto con l'e segna quella che è la sua prima rete in Italia. Zero centri in 40 partite con il Milan, l'ultimo gol era dell'aprile 2022 in Beerschot - ...

