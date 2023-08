Assalto in casa Lazio | il Napoli prepara il colpo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Dopo l’ottimo esordio in campionato ilcontinua a pensare anche al calciomercato: occhi su un top player dellaComincia alla grande il nuovo percorso di Rudi Garcia alche, grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Frosinone per 1-3, conquista i primi 3 punti del suo campionato. Il prossimo impegno di Serie A in ordine cronologico sarà contro il Sassuolo di Alessio Dionisi allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri guidati da capitan Di Lorenzo giocheranno per la prima volta davanti al loro pubblico con la maglia con il tricolore sul petto. Ma le vicende legate al rettangolo di gioco non sono l’unica preoccupazione attuale della società: l’area sportiva, infatti, continua a monitorare attentamente anche le diverse trattative di mercato. Agli acquisti di Natan e Cajuste si aggiungerà molto presto quello di ...