ASD Felice Scandone Avellino | il ritiro pre-season ad Ariano Irpino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASDha annunciato l’inizio delprecampionato in vista della nuova stagione sportiva. L’attesoavrà luogo a partire da oggi, presso l’impianto sportivo PalaCardito situato ad. Nel pomeriggio ci sarà il raduno e il primo allenamento sul parquet alle ore 19.30. La scelta dicome location per ilprecampionato è dettata dalla sua eccellente struttura sportiva, che offre le risorse necessarie per una preparazione di alto livello. Il PalaCardito è stato selezionato non solo per la sua e funzionalità, ma anche per l’atmosfera positiva e motivante che offre ai nostri atleti. Il presidente della Asd...