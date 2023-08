Ascolti tv | ‘La ragazza e l’ufficiale’ vince la prima serata

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 agosto 2023) La serie di Canale 5 ha ottenuto 1.607.000 telespettatori e il 13,9% di share ‘Laha conquistato glidelladi ieri 20 agosto. La serie di Canale 5, infatti, ha ottenuto 1.607.000 telespettatori e il 13,9% di share, superando ‘L’allieva 3’ che su Rai1 ha totalizzato 1.441.000 telespettatori e l’11,5%. Terzo posto per Italia 1 che con ‘FBI Most Wanted’ ha raccolto 902.000 telespettatori con il 6,9% di share. Appena fuori dal podio Rai3 che con ‘Le Ragazze’ ha conquistato 622.000 telespettatori con il 5,1%, seguito dal film di Retequattro, ‘Sms Sotto Mentite Spoglie’, visto da 616.000 telespettatori pari al 4,8% di share, e da Rai2 che con ‘Ti ruberò la vita’ ha registrato 576.000 telespettatori e il 4,3% di share. ‘Italia’s Got Talent Best Of’ in onda su Tv8 ...