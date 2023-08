Ascolti TV | Domenica 20 Agosto 2023 Vince La Ragazza e l’Ufficiale 13 9% | L’Allieva in replica deve accontentarsi dell’11 5%

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lae l'Ufficiale Nella serata di ieri,20, su Rai1 la fiction in3 ha conquistato 1.441.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Laha ottenuto un ascolto medio pari a 1.607.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Ti Ruberò la Vita ha raccolto 576.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 902.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 622.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 il film Sms Sotto Mentite Spoglie è stato visto da 616.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Miss Marple ha interessato 275.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato seguito da 388.000 ...

