Arriva dal passato l' aeroplano del futuro di Boeing

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 agosto 2023) Per realizzare il dimostratore tecnologico del “Transonic Truss-Braced Wing” (ttbw), ovvero un nuovole cui ali sono sorrette da montanti dotati a loro volta di un profilo aerodinamico collaborante con quello principale. Si chiama X-66A ed è un progetto che il costruttore americano sta affrontando da anni insieme con la Nasa. La fusoliera dell'destinato ai test viene però ricavata da quella di un esemplare di MD-90 (costruito da McDonnell-Douglas fino a quandonon lo rimise in produzione come B-717), che è giunto a nella giornata del 17 agosto a Palmdale, in California, dove verrà modificato per testare la nuova configurazione e divenire quindi piattaforma essenziale del progetto per ricavare un dimostratore di velivolo sostenibile. Lo MD-90 è fu progettato come successore dello MD-83, a sua volta dello MD-80 ...