Arpaise | al Santu Rock Fest l’esibizione del giovane Ammannati | talento di origini sannite

(Di lunedì 21 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa nella serata di Sabato 19 Agosto 2023 nella Piazza Matteo Renato Donisi di, la terza edizione del “”,ival musicale che ha visto salire sul palco , gruppi e solisti emergenti, giovani musicisti e cantautori provenienti da tutta la Campania,ival organizzato dalla Pro Loco “Generoso Papa” die patrocinato dal Comune. Quest’anno l’evento si è impreziosito di un giovanissimo batterista, il piccolo Darioche ha solo dieci anni e fin da piccolo ha nel cuore, nel sangue la passione per la musica e per la batteria, come la sua mamma che è stata l’organista della parrocchia Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano di, guidata dal Parroco ...

